Σοβαρό τροχαίο με δύο μηχανές στο Γαλάτσι: Τραυματίστηκαν οι οδηγοί στη λεωφόρο Βεΐκου

Τροχαίο ατύχημα με δύο μηχανές σημειώθηκε στο Γαλάτσι, μετά από σφοδρή σύγκρουση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (25.9.26) στη λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι δύο οδηγοί των μηχανών έπεσαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες, καθώς επίσης και δυνάμεις της Αστυνομίας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες του νέου τροχαίου.

