Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών - Τυλίχθηκε στις φλόγες το φορτηγό

Στιγμές τρόμου από σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή νταλίκας που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Κλειστή η Εθνική Οδός στο ύψος της Κακιάς Σκάλας και στα δύο ρεύματα- Ακινητοποιημένα εκατοντάδες αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1.8.25), όταν η νταλίκα συγκρούστηκε μετωπικά, με άλλο όχημα, με συνέπεια τον τραυματισμό του οδηγού της νταλίκας.

Μία ώρα αργότερα άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: koritnthostv.gr