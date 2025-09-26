Σοβαρό τροχαίο με αδέσποτα βοοειδή στο Καστράκι Ευπαλίου – Στο «κόκκινο» η αγανάκτηση των κατοίκων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Καστράκι Ευπαλίου με αδέσποτα βοοειδή, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την αγανάκτηση των κατοίκων για το χρόνιο πρόβλημα.

Με τον χειρότερο τρόπο έρχεται ξανά στο προσκήνιο το σοβαρό πρόβλημα με τα αδέσποτα βοοειδή στην περιοχή του Ευπαλίου Δωρίδας. Τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, μια αγέλη από τα αδέσποτα ζώα, εισήλθαν στον οικισμό του Καστρακίου Ευπαλίου και την ώρα που κάποια από αυτά βρίσκονταν επάνω στο οδόστρωμα του κεντρικού οδικού άξονα του χωριού, όχημα μεταφοράς προσωπικού μεγάλης κτηνοτροφικής επιχείρησης συγκρούστηκε με αυτά.

Από την σφοδρή σύγκρουση υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές το βαν, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά και το δύο μεγαλόσωμα ζώα, τα οποία μετά την σύγκρουση, κατέληξαν σε παρακείμενο οικόπεδο. Το ευτύχημα είναι πως εκείνη την ώρα το όχημα μεταφοράς προσωπικού, δεν είχε άλλους επιβάτες. Κάτοικοι και διερχόμενοι οδηγοί προσέγγισαν το σημείο και ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου καθώς και τον Δήμο Δωρίδας. Οι αστυνομικοί κατέγραψαν το περιστατικό ενώ με την βοήθεια των κατοίκων κατάφεραν να εγκλωβίσουν περισσότερα από 15 αδέσποτα βοοειδή σε περιφραγμένο χώρο.

Εδώ και χρόνια η παρουσία των αδέσποτων βοοειδών στο Ευπάλιο, έχει γίνει μάστιγα καθώς τα ζώα, κατεβαίνουν από το δάσος, εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές, προκαλούν τεράστιες ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ δεν είναι και λίγες οι φορές που έχουν σημειωθεί τροχαία ατυχήματα με ζώα που κινούνται στους δρόμους της περιοχής.

Οι προσπάθειες της Δήμου Δωρίδος τα προηγούμενα χρόνια δεν απέδωσαν καρπούς και ο πληθυσμός των βοοειδών έχει αυξηθεί. Ο νόμος είναι σαφής, αλλά η διαχείριση του προβλήματος πολύπλοκη. Όλοι θα θυμούνται την απόφαση του Δήμου πριν από χρόνια να προσλάβει ακόμη και ... καουμπόι για να περιορίσει τα ζώα.

Το πρόβλημα έχει ενταθεί, όπως και η αγανάκτηση των κατοίκων που βλέπουν τα ζώα να καταστρέφουν και να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Παρέμβαση για το θέμα κάνει και στην προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, πρώην πρόεδρος του Καστρακίου Ευπαλίου. Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: " Απόψε το βράδυ στο χωριό μας σημειώθηκε ατύχημα, το οποίο, ευτυχώς, περιορίστηκε σε υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινοι τραυματισμοί.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για μία ακόμη φορά το χρόνιο ζήτημα με τα αδέσποτα μοσχάρια, τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, σε αριθμούς που ξεπερνούν τα 20-25 ζώα.

Ως πρώην Πρόεδρος και νυν Σύμβουλος της κοινότητάς μας, γνωρίζω καλά το πρόβλημα. Στο παρελθόν είχαν γίνει συντονισμένες προσπάθειες για τον περιορισμό της κατάστασης, όμως οι ενέργειες αυτές δεν είχαν μόνιμο αποτέλεσμα, καθώς υπήρξαν εντολές για απελευθέρωση των ζώων.

Καλώ τους αρμόδιους φορείς να δώσουν άμεσα μια οριστική λύση.

Παράλληλα, παρακαλώ όλους όσοι κινούνται στο χωριό μας τις βραδινές ώρες, είτε με δίκυκλα είτε με οποιοδήποτε όχημα, να οδηγούν με μικρές ταχύτητες, ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα.

Καλώ επίσης τη Δημοτική Αρχή από αύριο κιόλας να μεριμνήσει για την τοποθέτηση πολλών προειδοποιητικών πινακίδων σε όλα τα σημεία εισόδου και διέλευσης, ώστε τόσο οι επισκέπτες όσο και οι διερχόμενοι οδηγοί να γνωρίζουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με αδέσποτα μοσχάρια. Μέχρι να βρεθεί οριστική λύση, η σήμανση αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την ασφάλεια όλων."

Σωτήρης Καρέλης