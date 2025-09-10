Σοβαρό τροχαίο με 10 τραυματίες στον Πειραιά: Λεωφορείο συγκρούστηκε με Τραμ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 10 τραυματίες σημειώθηκε στον Πειραιά όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με Τραμ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10.9.25) στον Πειραιά και συγκεκριμένα στο ύψος της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 10 ελαφρά τραυματίες, ενώ στο σημείο βρίσκεται κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ και σπεύδουν ακόμα τρία ασθενοφόρα.

Δείτε παρακάτω βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη parapolitika.gr (@parapolitika)

Πηγή: parapolitika.gr