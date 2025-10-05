Σοβαρό τροχαίο κοντά στη γέφυρα του Αχελώου - Εγκλωβίστηκε ο οδηγός, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στη γέφυρα του Αχελώου, στο Αγρίνιο, στο ύψος των σφαγειών.

Ένα άτομο τραυματίστηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο και εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό.

Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες κατόρθωσαν να απεγκλωβίσουν τον τραυματία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ανέπνεε όταν παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

*Φωτογραφία αρχείου