Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Αμφιλοχία – Σύγκρουση μοτοσικλέτας με Ι.Χ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αμφιλοχία, στην οδό Νικολάου Στράτου 100, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Το χρονικό του τροχαίου στην Αμφιλοχία

Γύρω στη 1 το μεσημέρι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία, η μοτοσικλέτα έπεσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να εκσφενδονιστεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Παρέμβαση του ΕΚΑΒ – Καθυστερημένη διακομιδή λόγω έλλειψης ασθενοφόρου στην Αμφιλοχία

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αγρινίου, καθώς το διαθέσιμο ασθενοφόρο της Αμφιλοχίας εκείνη την ώρα εξυπηρετούσε άλλο περιστατικό. Η διακομιδή του τραυματία καθυστέρησε περίπου μισή ώρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Έρευνες για τα αίτια του τροχαίου

Η Τροχαία Αμφιλοχίας διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης ανάμεσα στη μοτοσικλέτα και το Ι.Χ.

e-maistros.gr