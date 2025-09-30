Σοβαρό επεισόδιο στο Δημαρχείο Μεσολογγίου μετά το δημοτικό συμβούλιο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Δημαρχείο Μεσολογγίου, αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, δημοτικός σύμβουλος, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, προχώρησε σε φραστική επίθεση με ύβρεις χαμηλού επιπέδου, γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε υπαλλήλους και πολίτες που βρίσκονταν στον χώρο.

Η ατμόσφαιρα παρέμεινε τεταμένη για αρκετή ώρα, με παριστάμενους να επιχειρούν να εκτονώσουν την κατάσταση, ενώ η συμπεριφορά του αιρετού έχει ήδη προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.

Πηγή: messolonghivoice.gr

