Σοβαρό επεισόδιο στο Δημαρχείο Μεσολογγίου με πρωταγωνιστή τον Νίκο Καραπάνο μετά το δημοτικό συμβούλιο

Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Νίκο Καραπάνο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Δημαρχείο Μεσολογγίου, αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Ο πρώην δήμαρχος Νίκος Καραπάνος, σε έντονα φορτισμένο κλίμα, προχώρησε σε φραστική επίθεση και ύβρεις χαμηλού επιπέδου, προκαλώντας αναστάτωση σε υπαλλήλους και πολίτες που βρίσκονταν στον χώρο.

Η ένταση ξεκίνησε εντός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου, όταν ο κ. Καραπάνος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του προέδρου των εργαζομένων του Δήμου, Βασίλη Μπαρμπετάκη.

Η αντιπαράθεση δεν έληξε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνέχεια δόθηκε στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου, όπου ο πρώην δήμαρχος φέρεται να προχώρησε σε ακόμη πιο ακραίες κινήσεις, πετώντας αντικείμενα προς την πλευρά του προέδρου, προκαλώντας πανικό και την έντονη αντίδραση παρευρισκομένων.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, ενώ δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό αν υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πηγή: messolonghivoice.gr