Σοβαρό ατύχημα με σκάφος η Έρρικα Πρεζεράκου – Η προπέλα της ακρωτηρίασε το δάχτυλο

Το ατύχημα έγινε ανοιχτά της Κύθνου

Στο ΚΑΤ διακομίσθηκε η Ολυμπιονίκης Έρρικα Πρεζεράκου, που βρίσκεται στο χειρουργείο, μετά από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ατύχημα έγινε ενόσω βρισκόταν σε φουσκωτό σκάφος με τον σύντροφό της και άλλον έναν φίλο τους ανοιχτά της Κύθνου. Λόγω αδέξιων χειρισμών του οδηγού, έπεσε στη θάλασα και υπέστη ατύχημα, καθώς λόγω της προπέλας ακρωτηριάστηκε το δάκτυλο στο δεξί της χέρι.

Σε κατάσταση σοκ, αρχικά μεταφέρθηκε με όχημα του ΕΚΑΒ στο περιφερειακό ιατρείο Κύθνου για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έγινε με ελικόπτερο διακομιδή στο ΚΑΤ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το δάκτυλό της έχει βρεθεί και οι γιατροί προσπαθούν να κάνουν συγκόλληση.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το λιμεναρχείο Κύθνου.

Πολύ γνωστή τόσο για την αθλητική, όσο και για την τηλεοπτική της δραστηριότητα, η τελευταία της εμφάνιση στη μικρή οθόνη έγινε στον τελικό του Just the 2 of Us στις 11 Ιουλίου

