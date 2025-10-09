Σοβαρό ατύχημα με τραυματισμό αγρότη στη Λεχαινά Ηλείας - Έπεσε από τρακτέρ

Ένας αγρότης τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο σε ατύχημα με τρακτέρ σε χωράφι στη Λεχαινά Ηλείας.

Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (9.10.25) στα Κοτέικα Λεχαινών του δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης και στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα δύναμη της Π.Υ. Λεχαινών.

Ο αγρότης δεν εντοπίστηκε καταπλακωμένος από το τρακτέρ αλλά σε απόσταση από αυτό και ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Πιθανότατα το τρακτέρ να κόλλησε και να βούιαξε σε μαλακά χώματα με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από τη θέση του ο αγρότης, που το χειριζόταν.

