Σοβαρές αντιδράσεις στην Αιτωλοακαρνανία για τη διακοπή ταινιών μέτρησης σακχάρου

Έντονες αντιδράσεις διαβητικών και στην Αιτωλοακαρνανία για τις ταινίες σακχάρου, μετά την απόφαση του ΕΟΠΥΥ, με την οποία διέκοψαν τη συνταγογράφηση για τη μέτρηση γλυκόζης στους χρήστες συστημάτων συνεχούς καταγραφής.

Αναβρασμός επικρατεί στους κύκλους των διαβητικών, τόσο στην Αιτωλοακαρνανία όσο και πανελλαδικά. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων και Συλλόγων Ατόμων με σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ξεκινά πανελλαδική καμπάνια συλλογής υπογραφών. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, σκοπός είναι να φανεί και να διατρανωθεί η αντίδραση στην πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, την οποία, όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, στηρίζει και το Υπουργείο Υγείας και αφορά τη διακοπή της ταυτόχρονης συνταγογράφησης ταινιών μέτρησης γλυκόζης για τους χρήστες συστημάτων συνεχούς καταγραφής.

Όπως υπογραμμίζει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και ο Σύλλογος Διαβητικών Αιτωλοακαρνανίας «Γλυκιά Οικογένεια», παρά τις παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από σωματεία και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας, οι αρμόδιες αρχές διαβεβαίωσαν ότι θα επανεξετάσουν το ζήτημα, καταλήγοντας όμως στο ότι η επίμαχη απόφαση δεν πρόκειται να τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται ως «τραγική» για τα άτομα με διαβήτη, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς περαιτέρω περιορισμούς που ενδέχεται στο μέλλον να επηρεάσουν και άλλες ομάδες ασθενών. Όπως σημειώνεται, για τους ανθρώπους με διαβήτη η πρόσβαση στις ταινίες μέτρησης είναι απαραίτητη και η διακοπή της συνταγογράφησης σημαίνει ότι πλέον θα καλούνται να τις αγοράζουν με δικά τους έξοδα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1 δικαιούνται 4 κουτιά ταινιών τον μήνα, ενώ όσοι χρησιμοποιούν συστήματα καταγραφής δικαιούνται 1 κουτί, ποσότητα η οποία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, πλέον καταργείται.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Αιτωλοακαρνανίας «Γλυκιά Οικογένεια» Σοφία Ζαμπάρα, η οποία μιλώντας στη «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Στις 09.10.25 εκδόθηκε ΦΕΚ, το 5395, μέσω του οποίου τροποποιείται ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας. Για να γίνει κατανοητή η αλλαγή να επισημάνουμε ότι οι διαβητικοί τύπου Ι διαθέτουμε ένα σύστημα το οποίο ονομάζεται σύστημα συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης, όπου μέσω ενός αισθητήρα στο πόδι λαμβάνουμε την τιμή του σακχάρου μας όλο το 24ωρο και έτσι επιτυγχάνουμε μια καλύτερη ρύθμιση.

Μαζί με τον αισθητήρα αυτό πάντα παίρναμε το μήνα και 1 κουτάκι με ταινίες με τις οποίες μετράμε το αίμα για επιβεβαίωση, γιατί κάποιο από αυτά τα συστήματα μπορεί να χαλάσει ή να δείχνει άλλα στοιχεία στη μέτρηση γιατί πολύ απλά είναι ένα μηχάνημα. Η επιστημονική κοινότητα που τα προτείνει, προτείνει τα συστήματα αυτά μαζί με την χρήση των ταινιών, ώστε να υπάρχει δικλίδα ασφαλείας.

Το κουτάκι αυτό με τις ταινίες, που ως παροχή δεν είναι καθόλου δαπανηρή, ξαφνικά ελήφθη η απόφαση να κοπεί από τους διαβητικούς τύπου 1.

Αν και έγιναν κινητοποιήσεις μέσα από τα σωματεία μας και την Ομοσπονδία μας δεσμεύτηκαν ότι θα εξετάσουν το ζήτημα, απαντώντας μας τελικά ότι δεν θα αλλάξει η απόφασή τους αυτή. Είναι τραγικό για εμάς. Σήμερα έγινε η αρχή με κάτι μικρό για εμάς και αύριο θα επεκταθούν σε κάτι άλλο που μπορεί να είναι σημαντικό για τον συνάνθρωπό μας. Όχι πως για εμάς δεν είναι σημαντικό αυτό, που μας έκοψαν δηλαδή το ένα κουτάκι, είναι αναγκαίο, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τις ταινίες, αλλά πλέον θα πρέπει να τις αγοράζουμε με χρήματα από την τσέπη μας.

Αυτοί που χρησιμοποιούμε τα συστήματα της συνεχούς καταγραφής γλυκόζης είμαστε βάση των στοιχείων των συνταγογραφήσεων 17.000 άτομα στην Ελλάδα, ενώ αντλία χρησιμοποιούμε οι 4.000.

Οι τύπου 1 διαβητικοί δικαιούνται 4 κουτιά ταινίες τον μήνα, ενώ όσοι έχουν το σύστημα αυτό δικαιούνται 1 κουτί και αυτό το ένα κουτί το κόβουν. Η Ομοσπονδία μας, ο «Γλυκός Πλανήτης», στο επίσημο site της, στο glikos-planitis.gr, έχει δημιουργήσει ένα μπάνερ για να συλλεχθούν σε πανελλαδικό επίπεδο ηλεκτρονικές υπογραφές, ώστε να μην περικοπούν οι ταινίες αυτές. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει, αρκεί να διαθέτει e-mail ώστε να εξασφαλίζεται και η διαφάνεια του ότι ψηφίζει κάθε φορά και ένα διαφορετικό άτομο.

Όλοι οι σύλλογοι ανά την Ελλάδα κινητοποιηθήκαμε για τον σκοπό αυτό και για να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές και μέσα από τις υπογραφές αυτές να επιτύχουμε να ανακληθεί η απόφαση και να συνεχίζουν να μας δίνονται οι ταινίες αυτές, αυτό το ένα κουτί, διότι όπως προαναφέραμε σήμερα μπορεί να είμαστε εμείς με κάτι απλό, που δεν είναι όμως απλό, αύριο όμως μπορεί να είναι ένας άλλος συνάνθρωπός μας με κάτι πολύ σημαντικό, συνεπώς ο ένας πρέπει να στηρίζει τον άλλο και όλοι μαζί να κινητοποιούμαστε».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»