Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία Byron σε όλη την Ελλάδα: Πλημμύρες σε Μάνδρα, 112 για απομάκρυνση από υπόγεια, κλειστή η Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία Byron, καθώς η ένταση των φαινομένων συνεχίζεται, ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Στην Αθήνα οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ τα σχολεία τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας θα παραμείνουν κλειστά.

Πλημμύρες σημειώνονται στη Μάνδρα. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε τα μεσάνυχτα το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Αναστροφή στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο με εντολή της Τροχαίας – Κλειστή και η Π.Ε.Ο.

Την ίδια ώρα δοκιμάζονται οι οδηγοί που βρίσκονται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς εξαιτίας της κακοκαιρίας έχει κλείσει το ρεύμα προς την Κόρινθο.

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μετά την ολοκλήρωση διυπουργικής συντονιστικής σύσκεψης έκανε λόγο για ένα «διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ενώ ζήτησε αυξημένη προσοχή απ’ όλους.

Παράλληλα την στις 12.00 το μεσημέρι συνεδριάζει εκ νέου η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπό εξέλιξη κακοκαιρία.

Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων από την κακοκαιρία Byron στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 έως σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 06:00, έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Αττικής, 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Yπενθυμίζεται πως από την κακοκαιρία «πνίγηκαν» Λακωνία, Πιερία, Ζάκυνθος και Κρήτη.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πού έχει σταλεί μήνυμα του 112

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από χθες σε κατοίκους της Μαγνησίας, Λάρισας, Σποράδων, Εύβοιας, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Δωδεκανήσων, Κρήτης και Κυκλάδων προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας και Σποράδων, το 112 προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο, στις Π.Ε Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι βράδυ, ενώ στην Κρήτη, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι.

Μηνύματα 112 για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ήχησαν το βράδυ της Πέμπτης (04/12), σε μεγάλο μέρος της χώρας. Κρήτης, Κυκλάδες στη Ρόδο, στη Λάρισα και στη Μαγνησία. Το μήνυμα συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Προειδοποίηση από το «112» για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της περιοχής. Συνίσταται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι προσεκτικοί στους υπόγειους χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής το 112 ήχησε και στα Μέγαρα Αττικής, προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων

Μήνυμα του 112 εστάλη και στον Δήμο Μάνδρας Αττικής, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους.

