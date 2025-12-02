Σωτήρης Μπαλτάς: Την Παρασκευή η ταφή στις Παπαδάτες – Στο Νέο Ψυχικό η κηδεία του αδικοχαμένου 24χρονου σε τροχαίο στη Λούτσα

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, συγγενείς και φίλοι θα πουν τον τελευταίο «αντίο» στον 24χρονο Σωτήρη Μπαλτά με καταγωγή από τις Παπαδάτες Μακρυνείας που σκοτώθηκε στο απίστευτο τροχαίο στη Λούτσα.

Η Εξόδιος Ακολουθία του αδικοχαμένου νέου πρόκειται να ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής ενώ η ταφή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει στις Παπαδάτες, περίπου στις 4 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Στο κοιμητήριο του χωριού είναι θαμμένοι ο παππούς και η γιαγιά από την πλευρά του πατέρα του Γιώργου Μπαλτά ο οποίος μιλώντας χθες σε δημοσιογράφο συντετριμμένος για την απώλεια του παιδιού του, ανέφερε ότι «έφυγε ένας άγγελος».

O 24χρονος ήταν δισέγγονος από την πλευρά της μητέρας του, του Λεωνίδα Κεστεκίδη, ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια «Leonidas» Έκανε το μεταπτυχιακό του στο Βέλγιο όπου εργαζόταν στο εργοστάσιο της σοκολατοποιίας αλλά η μοίρα του έπαιξε τραγικό παιχνίδι. Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της συντρόφου του που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάστασηκαι μαζί με την μητέρα και την αδελφή του παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο που διέγραψε «τρελή» πορεία και τους «θέρισε», όταν βρίσκονταν πεζοί δίπλα στο σταθμευμένο τους όχημα. Ο 29χρονος οδηγός του οχήματος με βάση στοιχεία που έγιναν γνωστά βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο Σωτήρης Μπαλτάς, μετά τις σπουδές του στα οικονομικά, άρχισε να ασχολείται με την οικογενειακή επιχείρηση και εργαζόταν στο Βέλγιο ενώ με κάθε ευκαιρία επέστρεφε στην Ελλάδα για να δει τους δικούς του ανθρώπους. Επισκεπτόταν συχνά το χωριό του πατέρα του, τις Παπαδάτες Μακρυνείας στο Αγρίνιο και η Σάμος ήταν συχνός προορισμός τα καλοκαίρια. Δυστυχώς, ο αξιαγάπητος νέος που είχε όλο το μέλλον μπροστά του αλλά και τις συνθήκες με το μέρος του για να χαράξει τη δική του πορεία, στάθηκε εξαιρετικά άτυχος. Ο θάνατος τον «περίμενε» έξω από το σπίτι της γιαγιάς του και η απόλυτη χαρά που βίωνε μετατράπηκε σε τραγωδία.