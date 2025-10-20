«Σώστε τη λίμνη Τριχωνίδα»: Ηλεκτρονικές υπογραφές κατά του νέου έργου αντλησιοταμίευσης

«Όχι στην Αντλησιοταμίευση στη Θέση «Σκαλούλα» στη Λίμνη Τριχωνίδα» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το μέτωπο «Σώστε τη λίμνη Τριχωνίδα», με την οποία καλεί όλους τους πολίτες να υπογράψουν κατά του νέου έργου αντλησιοταμίευσης στη θέση «Σκαλούλα».

Η ανακοίνωση:

Όχι στην Αντλησιοταμίευση στη Θέση «Σκαλούλα» στη Λίμνη Τριχωνίδα Δημόσια Διαβούλευση έως 29 Νοεμβρίου 2025

Η λίμνη Τριχωνίδα, το μεγαλύτερο φυσικό λιμναίο οικοσύστημα της Ελλάδας, βρίσκεται εκ νέου σε κίνδυνο.

Η εταιρεία «AQUA RESISTANCE Ι.Κ.Ε.», έχει καταθέσει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έργο αντλησιοταμίευσης στη θέση «Σκαλούλα», στις κοινότητες Νερομάνας και Καλλιθέας (Δήμος Αγρινίου) και Μυρτιάς (Δήμος Θέρμου).

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Νοεμβρίου 2025.

Σύνδεσμος διαβούλευσης: https://platform.eprm.ypen.gr/...

Καλούμε όλους τους πολίτες να υπογράψουν ενάντια στην κατασκευή του έργου αντλησιοταμίευσης στη θέση "ΣΚΑΛΟΥΛΑ" στη λίμνη ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ.

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ηλεκτρονικά εδώ: https://forms.gle/Jv7fQeLwT5ajwSVt9 [Σύνδεσμος υπογραφών]

Παρακαλούμε όσους έχουν ήδη υπογράψει στο παρελθόν για τη λίμνη Τριχωνίδα, να μην συμπληρώσουν ξανά τη φόρμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (σύμφωνα με τη ΜΠΕ)

Αντλησιοταμίευση - Έργο κατασκευής 522,6 εκατομ. €.

Άνω ταμιευτήρας βορειοανατολικά της λίμνης σε απόσταση 1,9 χλμ., έκτασης 225 στρεμμάτων, χωρητικότητας 4.000.000 κ.μ., σε υψόμετρο 435 μ.

Κάτω ταμιευτήρας 166 στρεμμάτων, μόλις 200 μ. από τη λίμνη, με στεγανοποίηση μεμβράνης μπολυαιθυλενίου.

Σήραγγα μήκους 1.899 μ. που συνδέει τους ταμιευτήρες.

Υπόγειος σταθμός άντλησης, υποσταθμός GIS 15/400 kV, 900 μ. από τη λίμνη με νέα και βελτιωμένη οδοποιία συνολικού μήκους άνω του 1 χλμ.

Αποθεσιοθάλαμοι και εργοταξιακοί χώροι συνολικής έκτασης 60 στρεμμάτων.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η ΜΠΕ δεν παρέχει επαρκή στοιχεία για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν:

Την επίδραση στο υδρολογικό ισοζύγιο και τα υπόγεια καρστικά συστήματα (Ωλονός – Πίνδος). Την ποσότητα και την ποιότητα του νερού της λίμνης με κίνδυνο ρύπανσης. Την ασφάλεια του εδάφους και πιθανές καθιζήσεις λόγω πιέσεων και εκσκαφών. Την απρόσκοπτη συνέχιση της ζωής των κατοίκων της περιοχής και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Την υποβάθμιση του οικοσυστήματος, καθώς η περιοχή γειτνιάζει με:

- την Περιοχή Natura 2000 GR2310009 (Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχεία),

- τη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (GR091),

- και τον Βιότοπο Corine Α00010216.

Η λίμνη φιλοξενεί ενδημικά και προστατευόμενα είδη ψαριών, φυτών και πουλιών, τα οποία κινδυνεύουν από οποιαδήποτε μεταβολή του οικολογικού της ισοζυγίου.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το έργο δεν θα επηρεάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα, χωρίς να παρουσιάζει επαρκείς αποδείξεις.

Η συχνότητα και ο τρόπος άντλησης – επιστροφής των υδάτων παραμένουν ασαφείς, ενώ δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες λιμνολογικές μελέτες για την ακριβή επίδραση στη στάθμη και στη δυναμική της λίμνης. Ούτε συνοδεύεται από Ειδικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Οι χάρτες που περιέχονται στη ΜΠΕ δίνουν τις ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ των δύο λιμνοδεξαμενών - ταμιευτήρων πέραν του σημείου θέσης;

Οι δύο ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ από ποιον υδροφορέα θα αντλούν νερό πέραν αυτών της λίμνης; Οι απεικονίσεις των γεωλογικών χαρτών ταυτίζονται;

Προχειρότητες ...

Η θέση του έργου αναφέρεται και ως "Σκαλούλα" του Δήμου Αμφιλοχίας & Δήμου Ξηρομέρου ενώ σε Τεχνική Έκθεση Προμελέτης Οδοποιίας ότι ανήκει στους Δήμους Αγρινίου και Αγράφων.

Ένα γενικευμένο σχέδιο για τις λίμνες της Αιτωλοακαρνανίας!

Η λίμνη Τριχωνίδα δεν είναι η μόνη που απειλείται.

Σύμφωνα με τον χάρτη της ΡΑΑΕΥ (geo.rae.gr), υπάρχουν ήδη 31 άδειες και αιτήσεις για έργα αντλησιοταμίευσης σε λίμνες της Δυτικής Ελλάδας:

2 στη Λίμνη Τριχωνίδα

4 στην Αμβρακία

9 στο Καστράκι

10 στις Κρεμαστές

1 στον Εύηνο

2 στον Μόρνο

3 στο Πουρνάρι

Η συγκέντρωση τέτοιων έργων σε ευαίσθητα υδάτινα οικοσυστήματα προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την περιβαλλοντική ισορροπία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων της Αιτωλοακαρνανίας.

Τα έργα αντλησιοταμίευσης, αποτελούνται από τουλάχιστον 2 ταμιευτήρες με υψομετρική διαφορά. Το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατευθυνόμενο από τον πάνω ταμιευτήρα προς τον κάτω μπορεί με τη βοήθεια στροβιλοαντλιών να αντληθεί εκ νέου στον πάνω ταμιευτήρα. Η άντληση γίνεται με χρήση της περισσευούμενης στοχαστικής ενέργειας από μεγάλους αιολικούς ή μεγάλους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, η οποία αποθηκεύεται ως υδροηλεκτρικό «απόθεμα» στον πάνω ταμιευτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας εκ νέου, όταν κρίνεται αναγκαίο με βάση τη ζήτηση.

Προκειμένου να γίνει ευκολότερα κατανοητό, με πολύ απλά λόγια, μια μονάδα αντλησιοταμίευσης στην ουσία αποτελεί μπαταρία νερού για αποθήκευση (και οχι για παραγωγή) ενέργειας από ανεμογεννήτριες κτλ., η οποία θα «πεταγόταν» στα σκουπίδια, με αποτέλεσμα την μη κερδοφορία του παραγωγού αυτής.

Δεν πρόκειται πάρα μόνο για έργα οριστικής ταφόπλακας για την περιοχή μας, καθώς αυτά, όπως και όλα τα σχεδιαζόμενα έργα αντλησιοταμίευσης θα αποτελέσουν έργα ισοπέδωσης παρθένων δασικών εκτάσεων και τον δούρειο ίππο για την αδειοδότηση και λειτουργία δεκάδων ανεμογεννητριών και πληθώρας πλωτών και χερσαίων φωτοβολταϊκών.

Με αυτόν τον τρόπο, η λίμνη Τριχωνίδα και η γύρω περιοχή κινδυνεύουν να μετατραπούν από έναν ζωντανό τόπο ανθρώπων, ιστορίας και φύσης, σε ένα απέραντο ενεργειακό πάρκο.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του έργου αντλησιοταμίευσης στη θέση «Σκαλούλα» στη λίμνη Τριχωνίδα. Την παρέμβαση των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου με επιστήμονες συμβούλους και τεκμηριωμένες αντιρρήσεις (Δ11) μέσω εξειδικευμένου νομικού γραφείου.

Την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια διαβούλευση.

Κάλεσμα συμμετοχής

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου 2025.

Συμμετέχουμε, υπογράφουμε και υπερασπιζόμαστε τη λίμνη ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ!

(Υπογράφουν)