Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από το Λιμενικό στο λιμάνι του Πειραιά

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς το Λιμενικό ανέσυρε από τη θάλασσα τη σορό μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τη νεκρή γυναίκα εντόπισαν επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 και στη συνέχεια ειδοποίησαν το Λιμενικό το οποίο την ανέσυρε από τη θάλασσα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα περίπου 50 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σημειώνει το protothema.gr.

Αφού περισυνελέγη από πλωτό του Λιμενικού, η σορός της μεταφέρθηκε στο Τζάνειο.