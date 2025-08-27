Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη χαράδρα του Χάρου στον Γράμμο

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη χαράδρα του Χάρου στον Γράμμο, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του μυστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα στη χαράδρα του Χάρου, στον Γράμμο. Τη σορό φέρεται να εντόπισε drown που πραγματοποιούσε πτήση στην περιοχή.

Η ανάσυρση του άτυχου άνδρα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το σημείο όπου βρίσκεται είναι εξαιρετικά απόκρημνο, με τη χαράδρα να συνεχίζεται για ακόμη περίπου 50 μέτρα. Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, με στόχο να ολοκληρωθεί η επιχείρηση πριν πέσει το σκοτάδι, μετά από αίτημα της Καστοριάς στην 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων για συνδρομή στην μεγάλη κσι δύσκολη επιχείρηση.

Για το περιστατικό έχει επιληφθεί η Αστυνομία Νεστορίου, η οποία από τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται να αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Παρά ταύτα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη χαράδρα.