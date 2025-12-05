Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας: «Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας, εξέφρασε την απαράμιλλη στήριξή του και την αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων, στα μπλόκα σε πολλά σημεία της χώρας.

Η ανακοίνωση:

Οι συνταξιούχοι του νομού Αιτωλοακαρνανίας ενώνουμε τη φωνή μας με τους αγωνιστές βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, γυναίκες και άντρες που δίνουν αγώνα επιβίωσης στα μπλόκα σε πολλά σημεία της χώρας μας. Αγωνίζονται για να μπορέσουν να ζήσουν στον τόπο τους, από τον κόπο της δουλειάς τους.

Στεκόμαστε στην πλευρά των Αγροτικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών τους, που συντονίζονται μαζί με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων διεκδικώντας όσα είναι αναγκαία για τη στήριξη του εισοδήματός τους.

Στηρίζουμε έμπρακτα τον αγώνα τους ενάντια στην ΚΑΠ της ΕΕ, που όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις εφαρμόζουν. Είναι πολιτική που εκτινάσσει στα ύψη τις τιμές των προϊόντων από το χωράφι, μέχρι να φτάσουν στο ράφι των σούπερ μάρκετ και γενικά τα σκάνδαλα διαφθοράς «τύπου» ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι η ίδια πολιτική που ληστεύει τους συνταξιούχους με την κατάργηση της 13 ης και 14 ης σύνταξης, την κατάργηση του ΕΚΑΣ και τη διατήρηση όλων των αντισυνταξιουχικών νόμων.

Είναι η ίδια πολιτική που κόβει χρήματα από τις κοινωνικές δαπάνες, που φοροληστεύει εργαζόμενους, αγρότες, συνταξιούχους που δημιουργεί τα ματωμένα πλεονάσματα για την ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου και τα πολεμικά τους σχέδια.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της ΝΔ που αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων έστειλε για άλλη μια φορά τις δυνάμεις καταστολής να εμποδίσει τις δίκαιες κινητοποιήσεις τους.

Στέλνουμε μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης στον αγώνα τους γιατί είναι και δικός μας αγώνας για να μπορέσουμε σήμερα να ζούμε με αξιοπρέπεια στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας. Στηρίζουμε τα αιτήματα τους ενάντια σε κάθε επιχείρηση συκοφάντησης και τρομοκράτησης του αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν.