Σωματείο Συνταξιούχων Αιτωλοακαρνανίας: Κάλεσμα συμμετοχής σε κινητοποίηση σε Θεσσαλονίκη

Το Σωματείο Συνταξιούχων Αιτωλοακαρνανίας απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε κινητοποίηση σε Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο 6 Σεπτέμβρη

Το Σάββατο 6-9-2025 οι συνταξιούχοι του νομού μας δίνουν την αγωνιστική τους παρουσία στο κάλεσμα των συνταξιουχικών οργανώσεων (ΣΕΑ) στην πανελλαδική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στον Λευκό Πύργο.

Είμαστε και πάλι στο δρόμο του αγώνα και δεν θα σταματήσουμε αν δεν δοθούν πραγματικές λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας.

Συναδέφισσες και συνάδελφοι,

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και διεκδικούμε:

- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, καταβολή των αναδρομικών, της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη.

- Μέτρα για την υγεία με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές υγείας. Πραγματικά δωρεάν υγεία με κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, με δωρεάν παροχή φαρμάκων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Συνειδητοποιούμε βαθιά ότι η εποχή που ζούμε απαιτεί τα μέγιστη συμμετοχή μας, ο αγώνας που κάνουμε είναι η βασική προϋπόθεση όχι μόνο για να βρουν λύση, τα προβλήματά μας αλλά να μην έχουμε νέα χειροτέρευση της θέσης μας.

Λεωφορεία θα δρομολογηθούν δωρεάν, από:

- Καινούργιο (πλατεία) ώρα 7:30 πμ

- Αγρίνιο παλαιό ΚΤΕΛ ώρα 7:45 πμ

Εργατικό Κέντρο ώρα 8 πμ

- Μεσολόγγι ώρα 7 πμ

- Αμφιλοχία (λιμάνι) ώρα 8:30 πμ



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

• ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

• ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

• ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ