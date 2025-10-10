Σωματείο Οικοδόμων και συναφή επαγγελμάτων: Στηρίζει την 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη

Το Σωματείο Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας και συναφή επαγγελμάτων με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί πως στηρίζει την απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη και καλεί τους συναδέλφους να δώσουν μαχητικό παρόν στις συγκεντρώσεις.

Συνεδρίασε την Πέμπτη 9 Οκτώβρη το ΔΣ του σωματείου μας, εκτιμώντας τη δράση του μπροστά στην Απεργία της 1ης Οκτώβρη ως θετική για την οργάνωση της. Το ΔΣ χαιρετίζει τους συναδέλφους οικοδόμους και γενικότερα του κλάδου των κατασκευών που συμβάλλανε για την επιτυχία της απεργίας.

Το μήνυμα εστάλει συνολικά απ’ την εργατική τάξη της χώρας. Αυτό το νομοσχέδιο-έκτρωμα πρέπει να πάει στα σκουπίδια, τώρα.

Η κυβέρνηση συνεχίζει την πορεία της και αυτό το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την απογείωση της ευελιξίας το φέρνει για συζήτηση στην ολομέλεια της βουλής.

Είναι αιτία πολέμου! Γενικός ξεσηκωμός.

Το ΔΣ αποφάσισε τη συνέχιση του αγώνα. Στηρίζει την απόφαση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αγρινίου για 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη.

Καλεί όλους τους συναδέλφους για μια ακόμη φορά να συμβάλλουν στην επιτυχία της απεργίας παντού στο νομό και να δώσουν μαζικό, αγωνιστικό, μαχητικό παρόν στις απεργιακές συγκεντρώσεις:

- ΑΓΡΙΝΙΟ στη συγκέντρωση του ΕΚΑ και των σωματείων, στις 10:30πμ, στην κεντρική πλατεία

- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ στην κεντρική πλατεία, στις 10 πμ, στην κεντρική πλατεία



ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Το νομοσχέδιο για την 13ωρη δουλειά να αποσυρθεί εδώ και τώρα!

• 7ωρο -5νθήμερο- 35ωρο.

• Αυξήσεις στα μεροκάματα. Να κηρυχτεί υποχρεωτική η Συλλογική ΣύμβασηΕργασίας για όλους τους εργοδότες.

• Αναγνώριση και διανομή υπέρ αγνώστων ενσήμων. Κάθε μέρα δουλειάς και ένσημο.

• Μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

• Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Ή ΟΙ ΖΩΕΣ Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ, ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ