Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Μεσολογγίου: «Εκφράσεις Τρούμπας και ύβρεις στο Δημοτικό Συμβούλιο»

Έντονα επικριτικό για τις δύο πρώην δημοτικές αρχές είναι το περιεχόμενο ανακοίνωσης που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Μεσολογγίου μετά τα όσα συνέβησαν σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για «στοχοποιήσεις εργαζομένων και οικογενειών, απειλές, σεξιστικές αναφορές, ύβρεις και υπονοούμενα» κάνει λόγο το Δ.Σ. που διαπιστώνει ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στήθηκε ένα «σόου» όπου δεν έλειψαν οι «εκφράσεις Τρούμπας»!

Η ανακοίνωση του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Μεσολογγίου:

Το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Ιερά Πόλης Μεσολογγίου καταγγέλλει τις οργανωμένες ρεβανσιστικές συμπεριφορές των δύο πρώην δημοτικών αρχών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, απέναντι στον Πρόεδρο, το Σωματείο και τους εργαζομένους του Δήμου. Συμπεριφορές άλλων εποχών, με στοχοποιήσεις εργαζομένων και οικογενειών, απειλές, σεξιστικές αναφορές, ύβρεις και υπονοούμενα.

Αντί να απολογηθούν για το Δήμο που παρέδωσαν, ψάχνουν ακόμη και σήμερα για εξιλαστήρια θύματα, στους εργαζόμενους, τους οποίους αντί για συνεργάτες, τους αντιμετώπιζαν πάντα ως

αντιπάλους. Υπερασπίζονται ακόμη και σήμερα την επαναφορά ενός αποτυχημένου συστήματος

διοίκησης και πολιτικής, παρόλο που καταδικάστηκαν πολλαπλώς από τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 29-9-25, στήθηκε άλλο ένα σόου, άλλο ένα σκηνικό δολοφονίας χαρακτήρων, σε μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια από τους δύο πρώην

δημάρχους και τους παρατρεχάμενους τους. Προφανώς με ρεβανσιστική διάθεση, καθώς επι

θητεία τους ορθώσαμε ανάστημά, αντιδράσαμε, διεκδικήσαμε και προστατεύσαμε τα δικαιώματα

των συναδέλφων μας και των Δημοτών.

Αυτό φάνηκε περίτρανα καθώς για την νομιμότητα, και την ουσία των θεμάτων, δεν είχαν κάποια παρατήρηση, αλλά ούτε και κάποια πρόταση. Σε ποια ακριβώς σημεία διαφωνούν; Σε τι υπάρχει μεθόδευση; Θα εξηγήσουν έστω και τώρα ή θα επιβεβαιώσουν ότι είναι απλοί συκοφάντες και τίποτε περισσότερο.

Μάλιστα όταν το ίδιο αναρωτήθηκε ουσιαστικά ο Πρόεδρος στο τελευταίο ΔΣ, δεν τον άφηναν

ούτε καν, να μιλήσει. Μάλιστα πρώην αντιδήμαρχος έφτασε στο αδιανόητο αναφερόμενος στον Πρόεδρο των Εργαζομένων, ζητώντας επι λέξη «βγάλτε τον έξω να ψηφίσουμε» το αξιοσημείωτο

είναι ότι δηλώνει και συνδικαλιστής … ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;… η δημοκρατία τους.

Προσπάθησαν με όλους τους τρόπους (ακόμη και με εκφράσεις Τρούμπας), να απαξιώσουν τον

θεσμό και το ρόλο του Προέδρου και του Σωματείου. Χλευάζοντας και απαξιώνοντας με τον

τρόπο αυτό, ουσιαστικά, για πολλοστή φορά, όλους τους εργαζομένους, όπως έκαναν και επι

θητεία τους… ΓΑΛΕΡΑ.

Εμείς ως ΣΩΜΑΤΕΙΟ είχαμε και έχουμε ως σύνθημα: νομιμότητα, συνεργασία, σεβασμός, τίποτε

λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Μπορούν να ισχυριστούν το ίδιο;

Διαφορές υπάρχουν, η ουσία είναι στον τρόπο που την διατυπώνουμε. Ο τρόπος που την διατυπώνουμε δείχνει την αισθητική και τον πολιτισμό μας σε αυτά που υποστηρίζουμε, δείχνει το ποιοι είμαστε, ποιους εκπροσωπούμε, πώς τους εκπροσωπούμε.

Θλιβόμαστε ειλικρινά για τις απρεπείς εκφράσεις, οι οποίες ειπώθηκαν εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, από εκλεγμένους εκπροσώπους των Δημοτών.

Αυτή η Πεζοδρομιακή κουλτούρα που μας επιβάλλεται, δεν τιμά κανέναν.

Δεν έχει χώρο στον δημόσιο διάλογο και πρέπει να καταδικαστεί από όλους άμεσα και βροντερά. Η σιωπή είναι συνένοχή, είναι παραδοχή του πολιτικού τέλματος του Δήμου. Και όταν μιλάμε για τέλμα δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε την προσφιλή τακτική τους, να γίνεται το μαύρο - άσπρο, προσπαθώντας για μια ακόμη φορά να μας πείσουν ότι άλλα είπαν, άλλα έκαναν και άλλα καταλάβαμε.

Ηχηρό παράδειγμα. Οι απειλές προς τον Πρόεδρο από πρώην δήμαρχο. Έχεις πεθάνει, έχεις τελειώσει, δεν θα μπορείς να περπατάς στην κοινωνία κλπ … Οι οποίες μετατράπηκαν στο «η

σχέση μας έχει πεθάνει» και έχει τελειώσει (στο απολογητικό video που ανάρτησε) … ούτε

ερωτευμένοι… Προφανώς εκεί κολλάει η …«φουστίτσα».

Φυσικά δεν μπορούμε να μην στηλιτεύσουμε και την πρόβειά που φόρεσαν των όψιμων εργατοπατέρων. Βασιλικότεροι του βασιλέως οι πρώην δημοτικές αρχές. Ήθελαν να μας πείσουν εν χορό, ότι κόπτονται για τα δικαιώματα των εργαζομένων του Δήμου, όταν όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, τα είχαν καταπατήσει στο μέγιστο βαθμό. Ο ένας τους μάλιστα ήθελε να

προσλάβει προϊσταμένους από άλλους Δήμους!. Και φυσικά μην ξεχνάμε τις πολλαπλές

καταγγελίες για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Εργαζομένων επι θητεία τους, στο σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας (Αποκεντρωμένη, Εισαγγελέας ΣΕΠΕ, Υπουργεία, ΑΑΔΕ , Αστυνομία κλπ). Έλεος ποια …

Όπως επίσης πρέπει να στηλιτεύσουμε, όλοι, ως κοινωνία, την επικίνδυνη άποψη που προσπαθούν να μας περάσουν, αυτοί και οι κλακαδόροι τους, ότι ως πολιτικοί, μπορούν να λένε ανερυθρίαστα ότι θέλουν, εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αρθρώνουν «πολιτικό λόγο». Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η χυδαιότητα, η συκοφαντία και η λάσπη να βαφτίζεται πολιτικός λόγος. Είναι πολύ επικίνδυνο για την Δημοκρατία… την Δημοκρατία μας. Κλείνοντας, αφού καταδικάσουμε για άλλη μια φορά, με τον πιο έντονο τρόπο αυτού του είδους τις συμπεριφορές και πρακτικές, να ενημερώσουμε ότι η συνέχεια θα δοθεί στην δικαιοσύνη. Η

προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Δεν

εκφοβιζόμαστε, δεν υποκύπτουμε, είμαστε ενωμένοι, είμαστε Δυνατοί.

Υ.Γ.1 Το ότι βέβαια αναγκάστηκε ο ένας και ανάρτησε βίντεο απολογούμενος είναι μια δικαίωση, είναι μια νίκη, έστω και εάν το έκανε γιατί θεωρεί ότι θα αποφύγει τα χειρότερα. Οι ιθαγενείς

ξύπνησαν …

Υ.Γ.2 Είναι πάντως πανελλήνια πρωτοτυπία να αναγκαζόμαστε να βγάζουμε ξανά δελτίο τύπου

καταγγελίας για την αντιπολίτευση, καθώς δεν έχει μάθει τίποτε από το μάθημα/καταδίκη, που

της έδωσε ο λαός του Δήμου