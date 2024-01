Η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε πως σε άλλο ένα παιχνίδι δεν θα πέφτει… καρφίτσα στη “Zalgirio Arena”, μιας και εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της 1ης του Μάρτη κόντρα στους ερυθρόλευκους.

Sold out θα είναι το παιχνίδι της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό. Οι Λιθουανοί εξαφάνισαν τα “μαγικά χαρτάκια”, περισσότερα από ένα μήνα πριν γίνει το τζάμπολ. Κάπως έτσι διατήρησαν την… παράδοση των τελευταίων ετών.//Α.

Η ανακοίνωση:

Thank you 100 times – one more SOLDOUT!

Your support will also be needed for the first game of the EuroLeague double-week against Anadolu Efes. pic.twitter.com/7EvMpRYiBe

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 29, 2024