Σοκαριστικό βίντεο από την τραγωδία στο Μεξικό - 10 νεκροί από τη σύγκρουση τρένου με λεωφορείο

Τραγωδία σημειώθηκε στο Μεξικό, όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε διώροφο λεωφορείο, βορειοδυτικά της μεξικανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 61 να τραυματιστούν.

Ειδικότερα, επτά γυναίκες και τρία παιδιά βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας του Μεξικού.

Το αιματηρό συμβάν σημειώθηκε όταν το λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία, σε βιομηχανική ζώνη που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ατλακομούλκο (115 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού).

Το τραγικό ατύχημα καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται πως ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε απερίσκεπτο ελιγμό, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.

🚨🇲🇽 MEXICO BUS-TRAIN COLLISION

🔹A train collided with a double-deck bus in Atlacomulco, northwest of Mexico City, killing at least 8 people and injuring 45 early Monday. Authorities are still working at the crash site in an industrial zone. Cause remains under investigation.… pic.twitter.com/xd5hVtOshr — Info Room (@InfoR00M) September 8, 2025

