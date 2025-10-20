Σοκαριστικό τροχαίο στον Ισθμό της Κορίνθου - Οι μπάρες διαπέρασαν το ΙΧ

Σοκαριστικό τροχαίο στον Ισθμό της Κορίνθου - Οι μπάρες διαπέρασαν το ΙΧ

Σοκαριστικό το τροχαίο συνέβη στον Ισθμό της Κορίνθου όταν οι διαχωριστικές μπάρες διαπέρασαν ΙΧ αυτοκίνητο χωρίς μάλιστα ο οδηγός του, να τραυματιστεί.

Σοκαριστικές στιγμές έζησε οδηγός ΙΧ στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν το όχημά του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες σε ολισθηρό δρόμο λόγω ψιλόβροχου, με μία από αυτές να διαπερνά το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί ο οδηγός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στη μεγάλη στροφή της περιοχής των Ευκαλύπτων, στον δρόμο προς Ισθμό. Άμεσα έσπευσαν πυροσβεστική και εθελοντές του Συλλόγου Πυροπροστασίας Λουτρακίου για βοήθεια.

Η τυχερός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου, καθώς η πρόσκρουση θα μπορούσε να είχε σοβαρές συνέπειες. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ολισθηρούς δρόμους και επικίνδυνες στροφές.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τον Ισθμό της Κορίνθου:

iefimerida.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Την έντονη παρουσία αδέσποτων σκύλων στο νεκροταφείο Αγίου Γεωργίου Αγρινίου κατήγγειλε αναγνώστης του sinidisi.gr, ζητώντας τη λήψη μέτρων.

Αδέσποτα σκυλιά στο νεκροταφείο Αγρίνιου - «Φοβόμαστε» να ανάψουμε τα καντήλια

Την έντονη παρουσία αδέσποτων σκύλων στο νεκροταφείο Αγίου Γεωργίου Αγρινίου κατήγγειλε αναγνώστης του sinidisi.gr, ζητώντας τη λήψη μέτρων.

20 Οκτ 2025

Ετικέτες: Ισθμός της Κορίνθου, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;