Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα και τυλίχθηκε στις φλόγες

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (27/09) στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αναγεννήσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο στη συμβολή Σαπφούς με Αναγεννήσεως και έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος. Καθώς προσπάθησε να κάνει όπισθεν για να απομακρυνθεί, το όχημά του τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει, με τον ίδιο να διαφεύγει την τελευταία στιγμή πριν εγκλωβιστεί.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η πρόσκρουση προκάλεσε ισχυρό θόρυβο. «Έτρεχε πολύ, σαν να μην είχε τον έλεγχο.

Ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και μέσα σε λίγα λεπτά το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, προσθέτοντας ότι ο οδηγός πιθανώς αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Ο 30χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

newsbomb.gr