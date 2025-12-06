Σοκαριστικό τροχαίο: «Πατινάζ» στην Αθηνών – Λαμίας έκανε αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με λεωφορείο

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου στη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Μαλακάσας όταν οδηγός αυτοκινήτου, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του.

Το αυτοκίνητο διέσχισε διαγώνια τις υπόλοιπες λωρίδες της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο και το λεωφορείο.

Πηγή: evima.gr