Σοκάρει η αιμομικτική σχέση της Μακένζι Φίλιπς με τον πατέρα της

Η Μακένζι Φίλιπς του «American Graffiti» μίλησε πρόσφατα για τη δεκαετή αιμομεικτική σχέση που είχε με τον πατέρα της, τον μουσικό Τζον Φίλιπς, και τον λόγο που επέλεξε να τον συγχωρέσει.

«Ο μπαμπάς ήταν το κάτι άλλο», δήλωσε η Φίλιπς κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με την αδελφή της Τσάινα Φίλιπς-Μπάλντουιν. «Και δέχομαι πολλή κριτική και πολύ τρολάρισμα στο διαδίκτυο, επειδή έχω τη συγχώρεση στην καρδιά μου. Συγχώρεση, γιατί η συγχώρεση είναι για μένα, όχι για τον άλλον. Και το να συγχωρώ δεν σημαίνει ότι συνυπογράφω ή συμφωνώ με αυτό για το οποίο τον συγχωρώ».

[embedded content]

Η Φίλιπς – η οποία είχε ανοιχτεί για τη σχέση της με τον τραγουδιστή των «Mamas & the Papas» στα απομνημονεύματά της το 2009 – είπε ότι η σχέση τους ξεκίνησε όταν ήταν 19 ετών, όταν ο πατέρας της τη βίασε. Η σχέση τους διήρκεσε 10 χρόνια και έφτασε στο τέλος της όταν έμεινε έγκυος και δεν ήταν σίγουρη αν ο πατέρας της ήταν ο πατέρας του μωρού.

«Είναι πολύ, πολύ περίπλοκο», είπε στην αδελφή της σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο YouTube στις 29 Νοεμβρίου. «Και όμως, είμαι σε ηρεμία».

Mackenzie Phillips Tells Chynna She Gets Trolled for Forgiving Their Dad as She Admits ‘It’s Complicated’ https://t.co/bhKfNkGw12

— People (@people) December 5, 2023