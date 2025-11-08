Σοκ στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 40χρονο εκπαιδευτικό για πορνογραφία ανηλίκων

Στη σύλληψη ενός 40χρονου εκπαιδευτικού στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του πατέρα 15χρονης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός έδειξε στην κόρη του άσεμνες φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του από το κινητό του τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, διδάσκει σε ειδικό σχολείο της πόλης. .

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, οι οποίοι κατέσχεσαν το κινητό του 40χρονου στο οποίο εντοπίστηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στην Κορινθία , όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής και σκληροί δίσκοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος των οποίου σχηματίστηκε, μετά από καταγγελία, δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας με κοινοποίηση γυμνών φωτογραφιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία γονέα 15χρονης μαθήτριας και έπειτα από εξέταση της τελευταίας, παρουσία παιδοψυχολόγου, συνελήφθη εκπαιδευτικός που χθες το πρωί, μέσα σε τάξη εκπαιδευτικού ιδρύματος, υπέδειξε στην μαθήτρια, φωτογραφίες από το κινητό του τηλέφωνο, που απεικονίζουν γεννητικά όργανα ανήλικων τέκνων.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του κατηγορούμενου και κατάσχεσαν το κινητό του τηλέφωνο, από το οποίο εξήχθη επίμαχο φωτογραφικό υλικό, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι και ηλεκτρονικός υπολογιστής, που θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.