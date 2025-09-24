Σοκ στην Καβάλα! Πέθανε ξαφνικά η εργαζόμενη στην καθαριότητα που είχε γίνει viral μέσα από τα social media!

Η καρδιά «πρόδωσε» την 57χρονη Λένα Καρασταμάτη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία ήταν πρότυπο εργαζόμενης στον Δήμο Καβάλας και είχε γίνει viral μέσα από τα social media

Θλίψη και σοκ προκάλεσε το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025 η είδηση του αιφνίδου θανάτου της Λένας Καρασταμάτη, η οποία εργάζονταν στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και η οποία λίγο καιρό πριν είχε υμνηθεί πανελληνίως μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την ενεργητικότητά της κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Η 57χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, βρίσκονταν την τελευταία εβδομάδα σε αναρρωτική άδεια από την Υπηρεσία και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, «προδώθηκε» από την καρδιά της και κατέληξε.

Ήδη έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, η οποία αναμένεται να «δείξει» τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της

