Σοκ στη Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο

Δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη, αλλά ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εγχείρισής του.

Η μορφή του καρκίνου δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού ο βασιλιάς ξεκίνησε «τακτικές θεραπείες» τη Δευτέρα.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ αναφέρει ότι ο βασιλιάς Κάρολος «ανυπομονεί να επιστρέψει σε πλήρη δημόσια καθήκοντα το συντομότερο δυνατό».

Το Μπάκιγχαμ δεν ανακοίνωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το στάδιο του καρκίνου ή τη διάγνωση.

Αν και θα αναστείλει τις δημόσιες εκδηλώσεις του, ο 75χρονος θα συνεχίσει να ασκεί τον συνταγματικό του ρόλο ως αρχηγός του κράτους.

Βασιλιάς Κάρολος: Η επέμβαση για υπερτροφία προστάτη

Πριν από μία εβδομάδα, ο βασιλιάς Κάρολος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για υπερτροφία προστάτη.

Ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου ανήρτησε το «ευχαριστώ» για τις ευχές του κόσμου.

«Ευχαριστούμε όλους όσους έστειλαν τις ευχές τους κατά τη διάρκεια της παραμονής του βασιλιά στο νοσοκομείο. Η Αυτού Μεγαλειότητα είναι χαρούμενη που η διάγνωσή του έχει θετικό αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση της δημόσιας υγείας».

