Σοκ για τρεις 14χρονες στο Αιτωλικό: 47χρονος έκανε «επίδειξη» των γεννητικών του οργάνων!

Επιδειξίας συνελήφθη στο Αιτωλικό για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μετά από καταγγελία τριών 14χρονων μαθητριών.
Ο συλληφθείς φέρεται να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σοκάροντας τις μαθήτριες που ενημέρωσαν τις Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε στάση λεωφορείου,  στο γήπεδο του Αιτωλικού,  κοντά σε δασάκι της περιοχής και προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό σε μαθητές και γονείς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οσυλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.

 

18 Σεπ 2025

