Σοκ στο Αγρίνιο: Νεκρή η γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στον 4ο όροφο

Τραγωδία σημειώθηκε στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας (25/7/2025), όταν γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου και λίγα λεπτά αργότερα έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο.

 

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές γύρω στις 8:30 το βράδυ, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική.

 

 

 

