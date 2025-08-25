Σοκ στο Αγρίνιο: Νεκρή η γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στον 4ο όροφο
Τραγωδία σημειώθηκε στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας (25/7/2025), όταν γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου και λίγα λεπτά αργότερα έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο.
Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές γύρω στις 8:30 το βράδυ, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική.
Η γυναίκα ήταν 45 ετών και σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε με τον 9χρονο γιο της και τη μητέρα της ενώ την ώρα του τραγικού συμβάντος απουσίαζαν από το σπίτι. Η σωρός της παρέμεινε στο σημείο , μέχρι να φτάσει η σήμανση και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Δείτε φωτογραφίες από το τραγικό συμβάν: