Σοφία Ζαχαράκη: Μάθημα χειροτεχνίας εισάγεται στα σχολεία – Υφαντική, κέντημα, πλέξιμο και κεραμική

Τη θεσμοθέτηση για νέο μάθημα χειροτεχνίας στα Δημοτικά Σχολεία ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη , με στόχο την αναβίωση ελληνικών παραδοσιακών τεχνών.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διδασκαλία υφαντικής, κεντήματος, πλεξίματος και κεραμικής και θα εφαρμόζεται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο “Πολιτιστική Παιδεία – Εργαστήρια Δημιουργίας και Χειροτεχνίας” και περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικών γωνιών-εργαστηρίων χειροτεχνίας σε κάθε σχολική μονάδα. Για την υλοποίηση του έργου, η υπουργός Παιδείας ενέκρινε κονδύλι ύψους 4 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την απόφαση, η παραδοσιακή χειροτεχνία αποτελεί βασικό στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, ωστόσο η μετάδοσή της στις νεότερες γενιές έχει σχεδόν εκλείψει.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να καλύψει αυτό το κενό, ευθυγραμμιζόμενο με τις προτεραιότητες της UNESCO για εκπαίδευση στην πολιτιστική ποικιλομορφία, και να ενισχύσει τη σύνδεση των μαθητών με τη δημιουργική εργασία και την πολιτιστική ταυτότητα.

Η δράση αναμένεται να προσφέρει στους μαθητές:

Ανάπτυξη δημιουργικότητας και φαντασίας, μέσω πρακτικής εξάσκησης σε υφαντική, κέντημα, πλέξιμο και κεραμική.

Καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.

Ενίσχυση παρατηρητικότητας, υπομονής και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

Προώθηση ομαδικού πνεύματος και επικοινωνίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες εμπειρίες.

Συγκέντρωση και απομάκρυνση από ψηφιακές συσκευές, όπως κινητά και tablets.

Κατανόηση της αξίας διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω βιωματικής μάθησης.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τη συστηματική εκμάθηση παραδοσιακών τεχνών και να δημιουργήσει συνθήκες που συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική εξάσκηση, προάγοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική συνείδηση των μαθητών.

Πηγή: alfavita.gr