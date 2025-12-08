Σοφία Ζαχαράκη από το Αγρίνιο: Διαβεβαίωσε ότι θα «δει» το θέμα της συγχώνευσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη που βρέθηκε στο Αγρίνιο να να πάρει μέρος στις εργασίες του 3ου Καρδιολογικού Συνεδρίου διαβεβαίωσε ότι θα δει το θέμα που έχει ανακύψει μετά την εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας για συγχώνευση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας.

Σε δήλωσή της στη Δήμητρα Λαοπόδη για το agrinionet.gr, η κ. Ζαχαράκη χωρίς να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις είπε ότι θα δει το θέμα που έχει ανακύψει, σημειώνοντας ότι κάθε φορά εξαντλούνται τα περιθώρια για να βοηθηθούν οι μικρότερες περιοχές. «Κρατάμε σχολεία ανοιχτά με ένα και δύο παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Παιδείας, χαρακτηρίζοντας το δημογραφικό ως μια από τις βασικότερες προκλήσεις. «Θα δω τι γίνεται και με την Αμφιλοχία, αλλά πιστέψτε με στην κάλυψη των αναγκών και στην προσπάθεια αποτροπής κλεισίματος σχολείων ή συγχωνεύσεων, πάντα το υπουργείο λειτουργεί για το δημογραφικό, ούτε εναντίον του. Αλλά, κάθε φορά με πραγματισμό, γιατί ξέρετε ένας δάσκαλος μετράει, ένα τμήμα μετράει, από κάπου λείπει και κάπου πρέπει να προστεθεί».

Η δήλωση της υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη που αναφέρεται και στο ενδεχόμενο συγχώνευσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας:

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Τρίτη (9.12.25), στις 12:30 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το Δημαρχείο με παράλληλη στάση εργασίας των εκπαιδευτικών προκειμένου ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα να δώσει το «παρών». Μια ημέρα αργότερα οι εμπλεκόμενοι θα παραβρεθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να ζητήσουν την ουσιαστική δέσμευση των μελών του σχετικά με τη διεκδίκηση του αιτήματος για μη συγχώνευση του σχολείου.