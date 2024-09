Σοφία Λόρεν: Έκλεισε τα 90 - Πάρτι προς τιμήν της στη Ρώμη

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας θα την τιμήσει με ένα μεγάλο πάρτι στα κινηματογραφικά στούντιο της Cinecittà

Καλεσμένοι είναι επώνυμοι από όλο τον κόσμο, που θα δώσουν το παρών για να ευχηθούν στη σταρ για τα γενέθλιά της

Hollywood legend Sophia Loren will mark her 90th birthday with a party in Rome tonight, surrounded by family and special guests.https://t.co/VumP9p5IC7

— Wanted in Rome (@wantedinrome) September 20, 2024