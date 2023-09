SMEOrigin – Πανεπιστήμιο Πατρών: Εντυπωσίασαν τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ της Δυτικής Ελλάδας

2η Συνάντηση Εταίρων Ευρωπαϊκού Έργου «SMEs & European Original Geographical Indications – SMEOrigin», στην Δυτική Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG EUROPE».

Εντυπωσίασαν τους εταίρους του Ευρωπαϊκού Έργου SMEOrigin η ποιότητα, η ποικιλία και τα μοναδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ της Δυτικής Ελλάδας .Το Πανεπιστήμιο Πατρών, διοργάνωσε στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2023, την 2η συνάντηση των εταίρων του Έργου SMEOrigin για την υποστήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) παραγωγής και διανομής προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως (ΠΟΠ) και πιστοποιημένων παραδοσιακών προϊόντων.

Το έργο «SMEs & European Original Geographical Indications – SMEOrigin» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG EUROPE», συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν 35 άτομα από επτά αναπτυξιακούς φορείς στην Ευρώπη, Αναπτυξιακές εταιρίες, Δήμοι και ενώσεις ΜΜΕ από έξι ευρωπαϊκές χώρες:

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Στυρίας, Αυστρία-(Επικεφαλής Εταίρος), ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Stara Zagora από τη Βουλγαρία, το Κέντρο Ανάπτυξης Opolskie από την Πολωνία, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Savonlinna από την Φινλανδία, ο Δήμος Calasparra από την Ισπανία, ο Οργανισμός INTERBIO από τη Γαλλία. Από ελληνικής πλευράς την επίσκεψη διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το Tμ. Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Τμ. Αειφορικής Γεωργίας, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως συνδεδεμένος φορέας πολιτικής στο έργο.

Η συζήτηση της πρώτης μέρας που διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο της Αchaia Clauss με θέμα τις πολιτικές ενίσχυσης των τοπικών προϊόντων ονομασίας και προελεύσεως. Ανοίγοντας της εργασίες ο Καθηγητής κ. Ευάγγγελος Παπαδάκης, αναφέρθηκε στην σημασία της πανευρωπαϊκής ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε επίπεδο πολιτικών για τις ΜΜΕ και στην επικέντρωση του έργου στα σήματα ποιότητας και προελεύσεως, στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα την ψηφιακή μετάβαση.

Στην ομιλία του ο Δρ. Σπύρος Ρεπούσης τόνισε τη σημασία της ιδιαίτερης παράδοσης και κληρονομιάς που διαχειρίζεται η Αchaia Clauss, και ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δρ. Σπύρου Παπασπύρου, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου προϊόντων αγροδιατροφής και τις αναγκαίες πολιτικές για την ενίσχυση και βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού πλέγματος. Εισήγηση σχετικά με την διασφάλιση της ποιότητας και πιστοποίησης των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ μέσω των τεχνολογιών blockchain έκανε ο κ. Ιωάννης Αραβανής.

Οι εταίροι του έργου συζήτησαν σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές στήριξης των ΜΜΕ των κλάδων ΠΟΠ, ΠΓΕ και παραδοσιακών προϊόντων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην στρατηγική εργαλειοθήκη η οποία συντάσσεται στο πλαίσιο του έργου, στο σχετικό πάνελ που συντόνισε ο Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος όπου καταγράφηκαν τα κύρια διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο. Στο περιθώριο της εκδήλωσης τα μέλη της αποστολής είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του ιστορικού οινοποιείου και να μάθουν για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ των οινοποιητικών επιχειρήσεων «Αχάια Κλάους» και «Αντωνόπουλος».

Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου οι εταίροι του έργου επισκέφτηκαν την Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, για συζήτηση με φορείς και παραγωγούς σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τη σημασία των προϊόντων της Λιμνοθάλασσας όπως τα φρέσκα ψάρια, το αυγοτάραχο και η παστή λίγδα, ενώ είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν την σημασία της αρμονικής διασύνδεσης του μοναδικού και προστατευόμενου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού με την παραγωγή αλιευμάτων, όπου με την βοήθεια των ξεναγών της μη κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Messolonghi by Locals» επισκέφτηκαν το Μουσείο Άλατος, τις αλυκές και τις πελάδες του συνεταιρισμού αλιέων Μεσολογγίου.

Ακολούθησε συζήτηση με τοπικούς φορείς της Αιτωλοακαρνανίας στην Ναύπακτο, όπου με τον συντονισμό του Καθηγητή κ. Φραγκίσκου Κουτελιέρη, διεξήχθη πάνελ ειδικών στο επιχειρείν για την επεξεργασία των προτάσεων της στρατηγικής εργαλειοθήκης για τις ΜΜΕ του τομέα ΠΟΠ, ΠΓΕ και παραδοσιακών προϊόντων. Τη συζήτηση χαιρέτισε εκ μέρους του Δημάρχου Ναυπακτίας, ο κ. Γεώργιος Κοτρώνης, Πρόεδρος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ και Δημοτικός Σύμβουλος, ενώ παρουσίαση της δράσης της Εταιρείας έκανε η κ. Ευλαμπία Βλάχου. Εισήγηση έκανε ο κ. Γιάννης Στυλιάρας, και από πλευράς του έργου ο κ. Sergio Lopez από τον συνεταιρισμό ορυζοπαραγωγών της πόλης της Καλασπάρα.

Η Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας στα Καλάβρυτα. Στη σύσκεψη με τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς στο νέο Δημαρχείο Καλαβρύτων μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου, τα μέλη του consortium είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων για μια συζήτηση ειδικά πάνω στα μοναδικά χαρακτηριστικά και την ταυτότητα της βαρελίσιας φέτας ΠΟΠ Καλαβρύτων.

Εκ μέρους της ΑΧΑΪΑΣ Αναπτυξιακής ο κ. Παναγιώτης Μπουτόπουλος παρουσίασε τη μακρά συμβολή των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στις δράσεις υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Παύλος Σατολιάς, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Συνεταιρισμοί Αγροτών σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπως είναι η Κλιματική Κρίση, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που επιβαρύνουν τις αγορές αγροτικών προϊόντων, η απουσία επαρκούς ανανέωσης στις αγροτικές μονάδες στην ύπαιθρο, η γραφειοκρατική επιβάρυνση, ο μικρός κλήρος και η απουσία χωροταξικής μεταρρύθμισης.

Ο κ. Σατολιάς εξήγησε ότι οι προτάσεις πολιτικής των Συνεταιρισμών κινούνται σε δύο επίπεδα, αφενός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και προς τις κυβερνήσεις, που οφείλουν να ενισχύσουν εμπράκτως τον τομέα αγροδιατροφής για την επισιτιστική ασφάλεια, να επενδύσουν στα αναγκαία έργα και δράσεις διαχείρισης υδάτων και διαχείρισης χρήσεων γης, στην υποστήριξη των πραγματικών παραγωγών, στην περιβαλλοντική προστασία, ενώ τόνισε την ανάγκη συμμετοχής των αγροτών σε συνεταιρισμούς για την επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας. Παρέμβαση έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλαβρύτων και μελισσοκόμος κ. Κουρουλάκης και ο Διευθυντής του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων κ. Κ. Λάτσης.

Οι εταίροι του έργου ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού από τον Διευθυντή παραγωγής κ. Κοντογιαννάτο.

Τις εργασίες της συνάντησης συντόνισε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Καθ. Ευάγγελος Παπαδάκης, ενώ συμμετέχει ως θεματικός ειδικός ο Καθ. του Τμ. Αειφορικής Γεωργίας κ. Φραγκίσκος Κουτελιέρης, ο Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος και η Δρ. Ελένη Αρβανίτη ως ερευνητές.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι εταίροι του έργου SMEOrigin θα καταθέσουν προτάσεις βελτίωσης και προτάσεις στοχευμένων μέτρων πολιτικής για τον κλάδο παραδοσιακών προϊόντων, ΠΟΠ και ΠΓΕ στη Δυτική Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης προσέφεραν και παρουσίασαν προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τοπικά προϊόντα οι επιχειρήσεις «Οινική Καρέλας», «Οινοποιείο Ρούβαλη», «Αχάια Κλάους», «Οίνος Πέτρινο Χωριό» (Παπαθανασόπουλος), «Μ20 Οινοποιητική» και ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων.

Σχετικά με το έργο SMEOrigin:

Στόχος του SMEOrigin είναι η βελτίωση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και των προγραμμάτων χρηματοδότησης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της αγροδιατροφής που ειδικεύονται σε προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη (ΓΕ) στις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Το έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αλυσίδας αξίας τους, στην υποστήριξη και προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, στην αναθεώρηση και βελτίωση της σήμανσης των προϊόντων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσω βελτιωμένων πολιτικών, οι εν λόγω ΜΜΕ θα καταστούν πιο ικανές να ενισχύσουν τη φήμη των προϊόντων τους, να οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, να επικοινωνήσουν τη δέσμευσή τους για κοινωνική ευθύνη και να υποστηρίξουν την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

Τα μέλη του εταιρικού σχήματος:

Steirische Wirtschaftsförderungsges.m.b.H. (AT)

Stara Zagora Regional Economic Development Agency (BG)

Opolskie Centre for Economy Development/ Opolskie Voivodeship (PL)

Savonlinna Development Services (FI)

University of Patras (EL)

Municipality of Calasparra (ES)

INTERBIO Aquitaine/ Limousin/ Poitou-Charentes (FR)

