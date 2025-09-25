Slimane: Καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού – Από τη λάμψη της Eurovision στο εδώλιο

Ο Γάλλος τραγουδιστής που εντυπωσίασε στη Eurovision του 2024, βρέθηκε κατηγορούμενος, σε μια υπόθεση που τον στιγμάτισε.

Ο Slimane που εντυπωσίασε στη Eurovision του 2024, βρίσκεται στο επίκεντρο για ένα λόγο που ποτέ δεν θα ήθελε. Ο Γάλλος τραγουδιστής καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού και κλήθηκε να καταβάλλει 10.000 ευρώ. Ο καλλιτέχνης είχε τηρήσει σιγή ιχθύος μετά τις καταγγελίες, όμως μια σειρά από μαρτυρίες και μηνύματα που είχε στείλει από το κινητό του τηλέφωνο δεν του άφησαν περιθώρια να αρνηθεί και να απαλλαγεί από τις κατηγορίες.

Ο τεχνικός που τον κατήγγειλε έκανε λόγο για σεξουαλική παρενόχληση από τον Slimane, στα παρασκήνια περιοδείας το 2023. Η έρευνα ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο των εναγόντων, Anne-Sophie Charrieras, τα περιστατικά έλαβαν χώρα ενώπιον αρκετών μαρτύρων. Κάποιοι μάλιστα κατέγραψαν εικόνες με τα τηλέφωνά τους, οι οποίες αποτελούσαν σημαντικά στοιχεία στον φάκελο της έρευνας.

Γαλλικά μέσα, όπως η γαλλική έκδοση της HuffPost, αναφέρουν ότι ο Slimane και η ομάδα τεχνικών διοργάνωσαν πάρτι για να γιορτάσουν την περιοδεία, η οποία είχε διακοπεί πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο τεχνικός υποστηρίζει ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τον τραγουδιστή. Όπως ισχυρίζεται, ήταν περίπου στη 01:00, όταν ο Slimane τον «μπλόκαρε» σε έναν τοίχο και τον ανάγκασε να τον αγκαλιάσει.

Παρά την άρνησή του όταν του πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά, τον έσυρε στο καμαρίνι, απ’ όπου ο τεχνικός έφυγε βιαστικά για να πάει στο πούλμαν της περιοδείας. «Ο πελάτης μου αισθανόταν πολύ άβολα. Του έλεγε συνεχώς ότι δεν τον ενδιαφέρει, αλλά ο καλλιτέχνης επέμενε και τον ρώτησε αν θα ενδιαφέρονταν άλλα μέλη της ομάδας» λέει η δικηγόρος του τεχνικού, Αν Σόφι Χαριέρας.

Στην καταγγελία του αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Slimane έστελνε μηνύματα στον τεχνικό για τουλάχιστον δύο ώρες. Όπως είπε η συνήγορός του, έλαβε «πλήθος μηνυμάτων και βίντεο σεξουαλικού ή και πορνογραφικού χαρακτήρα».

Το δικαστήριο του Saint-Étienne έκρινε τον Slimane ένοχο για σεξουαλική παρενόχληση που διαπράχθηκε μέσω ψηφιακών ή ηλεκτρονικών μέσων. Το δικαστήριο καταδίκασε τον τραγουδιστή σε πρόστιμο 10.000 ευρώ με αναστολή, όπως υπέδειξε η εισαγγελέας.

Ο Slimane αποτέλεσε αρχικά αντικείμενο έρευνας για επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση δύο τεχνικών. Το δικαστήριο διατήρησε μόνο τα στοιχεία παρενόχλησης που αφορούσαν έναν από τους καταγγέλλοντες. Η έρευνα ξεκίνησε λίγο μετά τη Eurovision του 2024, όταν ο Slimane κατάφερε να κλέψει την παράσταση με το τραγούδι που ερμήνευσε.

Αυτή η δικαστική απόφαση τερματίζει μια υπόθεση που διήρκεσε αρκετούς μήνες, από την έναρξη της προκαταρκτικής έρευνας τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι την καταδίκη που εκδόθηκε την Τρίτη (23-09-2025) από το δικαστήριο.

Πηγή: newsit.gr