SL1 – 1η Αγωνιστική: Οι ενδεκάδες του αγώνα Παναιτωλικός – Ατρόμητος Αθηνών

SL1 2025 – 2026 και η 1η Αγωνιστική είναι γεγονός! Οι ενδεκάδες του αγώνα Παναιτωλικός – Ατρόμητος Αθηνών

Οι δύο Προπονητές Λεωνίδας Βόκολος και Γιάννης Πετράκης κατέληξαν στους έντεκα με τους οποίους θα ξεκινήσουν το παιχνίδι:

Ατρόμητος Αθηνών (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Οζέγκοβιτς, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Κίνι, Ουεντραόγκο, Ούρονεν, Μπάκου, Μανσούρ και Τζοβάρας

Στον πάγκο οι: Τσιγάρας, Καραμάνης, Φαν Βέερτ, Γιουμπιτάνα, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Αθανασίου, Μπάτος, Τσακμάνης και Κοσέλεφ

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Αγκίρε, Μανρίκε, Σιέλης, Εστεμπάν, Κόγιτς, Ράδος, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Λουΐς

Στον πάγκο οι: Παρδαλός, Μάνος, Γκαρσία, Κοντούρης, Μπελεβώνης, Ματσάν, Ζίβκοβιτς, Άλεξιτς, Κακιώνης, Αγαπάκης, Μίχαλακ και Νικολάου