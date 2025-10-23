Σκουφής σε Πιστιόλα «Η αγάπη για το πάρκο Αγρινίου άργησε μια μέρα»

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Λάμπρος Σκουφής, απάντησε στο όραμα του επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης, Κώστα Πιστιόλα, για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου στο Αγρίνιο.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Λάμπρος Σκουφής αναφέρει:

«Με μεγάλη χαρά διάβασα μόλις την πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης για την αξιοποίηση του πάρκου Αγρινίου τα Χριστούγεννα

Να ενημερώσω από την πλευρά μου πως “η αγάπη για το πάρκο άργησε μια μέρα”…

Η σκέψη και η μελέτη για την αξιοποίηση του πάρκου Αγρινίου κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων έχει προηγηθεί εδώ και δύο χρόνια. Όμως το να διαδίδουμε ιδέες δεν είναι ποτέ αρκετό. Το να αγωνιζομαστε για να τις υλοποιήσουμε με μέθοδο και σωστό τρόπο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας.

Agrinio Santa Run Η εκδήλωσηήδη έχει εντάξει κομμάτι του πάρκου στον αγώνα που κάνει κάθε Χριστούγεννα παρά τις όποιες διαφωνίες για έλλειψη φωτισμού,κακοτράχαλα μονοπάτια και επικίνδυνα στενά.

Η πρόταση έχει ήδη κατατεθεί στον Δήμαρχο προ διετίας,είμαστε σε επικοινωνία με τον εμπορικό κόσμο του Αγρινίου,και μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες και σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις το Agrinio Santa Park θα είναι πλέον γεγονός.

Ας μην βιαζόμαστε λοιπόν να κερδίσουμε εντυπώσεις. Τα έργα θα μιλήσουν από μόνα τους στον σωστό χρόνο».