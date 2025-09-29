Σκουφής προς Πιστιόλα: Η Δημοτική Αστυνομία εφαρμόζει τους νόμους του κράτους» - Κούφια μικροπολιτική από την αντιπολίτευση

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Σκουφής στη σφοδρή κριτική που άσκησε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Πιστιόλας, σχετικά με τα πρόστιμα που επιβάλλει η Δημοτική Αστυνομία.

Ο κ. Πιστιόλας, σε πρόσφατη ανάρτησή του, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι «ανέβασε μόνη της το πρόστιμο από τα 10 στα 30 ευρώ», αφήνοντας αιχμές για αυθαίρετες αποφάσεις.

Απαντώντας, ο κ. Σκουφής ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές στα πρόστιμα δεν αποτελούν τοπική απόφαση, αλλά εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 11 Ιουνίου 2025 και τέθηκε σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025. Όπως σημείωσε, σε αρκετές παραβάσεις υπήρξε μείωση προστίμων, ενώ σε άλλες προβλέπεται αύξηση.

«Δεν υπάρχει τίποτα ευφάνταστο ή μη αναμενόμενο περί αυτού. Εκείνο που είναι σίγουρα αξιοσημείωτο είναι να χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση έναν νόμο επιβεβλημένο από το κράτος για να ασκήσει κούφια μικροπολιτική σε τοπικό επίπεδο, στοχεύοντας στη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αντιδήμαρχος τόνισε ότι η Δημοτική Αστυνομία «οφείλει να εφαρμόζει τους νόμους του κράτους και να ενισχύει την τάση του πολίτη για υπεύθυνη άσκηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων». Πρόσθεσε δε ότι «οι αλλαγές στους νόμους ενίοτε μας ξεβολεύουν, γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε πλέον να ξεφύγουμε από αυτό που θα οφείλαμε με υπευθυνότητα να τηρούμε».

Αναλυτικά η ανάρτηση- απάντηση του Λάμπρου Σκουφή

Αναλυτικά αναφέρει ο κ. Σκουφής:

«Με μεγάλη έκπληξη διάβασα πριν λίγη ώρα την ανακοίνωση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης σχετικά με τα πρόστιμα που επιβάλλει η Δημοτική Αστυνομία καθώς και το πως καθορίστηκε το ύψος αυτών.

Σε ανάρτηση του αναφέρει μεταξύ άλλων…

”Η Δημοτική Αρχή, μετά τις μαζικές κατασχέσεις λογαριασμών, χωρίς μάλιστα προηγούμενη ειδοποίηση, επιφύλαξε τώρα νέα μεγάλη έκπληξη: αποφάσισε μόνη της και διέταξε το πρόστιμο να ανέλθει από τα 10 ευρώ στα 30!”

Να ενημερώσω λοιπόν με τη σειρά μου πως ο νέος (Κ.Ο.Κ) τέθηκε σε ισχύ από 13 Σεπτεμβρίου 2025 καθώς υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή των Ελλήνων την Τετάρτη 11 Ιουνίου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως σε κάποιες περιπτώσεις το ποσό του προστίμου μειώθηκε και σε άλλες παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση.

Τιποτα ευφάνταστο ή μη αναμενόμενο περί αυτού.

Εκείνο όμως που είναι σίγουρα αξιοσημείωτο είναι να χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση έναν νόμο επιβεβλημένο από το κράτος για να ασκήσει κούφια μικρο-πολιτική σε τοπικό επίπεδο στοχεύοντας στον τρόπο που λειτουργεί η Δημοτική Αστυνομία.

Οι αλλαγές στους νόμους ενίοτε μας ξεβολεύουν γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε πλέον να ξεφύγουμε από αυτό που θα οφείλαμε με υπευθυνότητα να τηρούμε.

Η Δημοτικη Αστυνομία οφείλει να εφαρμόζει τους νόμους του κράτους και να ενισχύει την τάση του πολίτη για υπεύθυνη άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του. Όταν στερουμαστε ουσίας σε ό,τι προσπαθούμε να πούμε και μας ενδιαφερει μόνο να δημιουργούμε (σαθρές) εντυπώσεις το αποτέλεσμα θα είναι πάντα το ίδιο».