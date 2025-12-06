Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, 2025
Σκοτώθηκε σε τροχαίο αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο στη Σούδα

Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη 45χρονος αθλητής  μπάσκετ σε αμαξίδιο και βύθισε στο πένθος την οικογένεια του αλλά και την τοπική κοινωνία της Σούδας.

Θρήνος στη Σούδα των Χανίων, για το θάνατο ενός γνωστού στην τοπική κοινότητα αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, ο οποίος και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Ο 45χρονος αθλητής σκοτώθηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες  Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου στη Σούδα, για το οποίο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο αθλητής υπέκυψε στα τραύματά του και βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη Σούδα, στην οποία ήταν ενεργό μέλος, ως παίκτης και των Αετών Κρήτης.

Πηγή: newsit.gr

 

