Σκότωσαν τον Echo,σκύλο που βρήκε τη σορό του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι και συμμετείχε στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου

Ο Echo, ένα βελγικό μαλινουά και μέλος της εθελοντικής ομάδας έρευνας και διάσωσης Anubis, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών.

Ο σκύλος είχε διακριθεί για τη συμβολή του σε κρίσιμες έρευνες, μεταξύ των οποίων ο εντοπισμός της σορού του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι και οι έρευνες για τον εντοπισμό του Βασίλη Καλογήρου. Η δράση του είχε αναγνωριστεί από συναδέλφους και πολίτες, ενώ η απώλειά του προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

Η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, Σοφία, σχολίασε την είδηση του θανάτου του Echo, γράφοντας σε ανάρτηση:

«Σε ευχαριστώ Echo για την προσφορά σου».

Η ομάδα Anubis αποχαιρέτησε τον σκύλο με συγκινητικά λόγια σε ανάρτηση στο Facebook, εκφράζοντας την οδύνη της και αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο θάνατός του ενδέχεται να μην ήταν τυχαίος.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Καλό ταξίδι παιδί μας, αγόρι μας γλυκό, θαρραλέο, πολεμιστή και γεμάτο αγάπη. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει δελτίο Τύπου που θα αναφέρει τον λόγο που μας αφαίρεσαν από τη ζωή μας τον Echo μας. Καλό παράδεισο, ψυχή μας».

Η ομάδα ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου του τετράποδου διασώστη.

