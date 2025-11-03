Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αστυνομικά Νέα
Αστυνομικά Νέα

Σκότωσαν τον Echo, τον σκύλο που συμμετείχε στις έρευνες για τα Τέμπη και σε μεγάλες υποθέσεις

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Θλίψη προκαλεί η ανάρτηση της ομάδας «Αnubis» μέσω της οποίας γνωστοποιείται ότι ο Echo, ο θρυλικός σκύλος που συμμετείχε στις έρευνες για τα Τέμπη, τον Βασίλη Καλογήρου και τον Μεσολογγίτη, Μπάμπη Κούτσικο, πέθανε ξαφνικά.

Μάλιστα, η ομάδα με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αφήνει αιχμές στην ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι θα βγει σύντομα Δελτίο Τύπου στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος που πήραν από τη ζωή τους τον τετράποδο ντεντέκτιβ.

Πρόκειται για τον σκύλο ράτσας Belgian Malinois (4 ετών) ο οποίος συμμετείχε σε έρευνες για τα Τέμπη, στο Κουλούρι όπου η ομάδα έψαχνε ίχνη για τα οστά των νεκρών. Ο τετράποδος ήρωας είχε συμμετάσχει και σε έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου που βρέθηκε νεκρός όπως και για τον Μπάμπη Κούτσικο.

Βρέθηκε δηλητηριασμένος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Echo βρέθηκε δηλητηριασμένος μέσα σε χώρο του εκπαιδευτηρίου, με κύκλους της ομάδας να κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια.

«Καλό ταξίδι παιδί μας θαρραλέο»

«Καλό ταξίδι παιδί μας!!! Καλό ταξίδι αγόρι μας γλυκό, θαρραλέο, πολεμιστή και γεμάτο αγάπη!!! Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!! Καλό παράδεισο ψυχή μας!» αναφέρει η συγκλονιστική ανάρτηση.

Πηγή: newsbreak.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ζάκυνθος: Πέθανε σε ηλικία 45 ετών ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

Πάτρα: 15 άτομα επιτέθηκαν σε δύο 16χρονους – Τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με...

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή – «Είναι αυτοδημιούργητος, αγνός μέχρι και...

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους», αποκαλύπτει ο αδερφός της 56χρονης

Νότης Σφακιανάκης: «Δεν έμενε με την Κίλι, ήταν σε διάσταση – Τον τελευταίο...

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο 55χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 15χρονο

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.