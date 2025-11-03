Σκότωσαν τον Echo, τον σκύλο που συμμετείχε στις έρευνες για τα Τέμπη και σε μεγάλες υποθέσεις

Θλίψη προκαλεί η ανάρτηση της ομάδας «Αnubis» μέσω της οποίας γνωστοποιείται ότι ο Echo, ο θρυλικός σκύλος που συμμετείχε στις έρευνες για τα Τέμπη, τον Βασίλη Καλογήρου και τον Μεσολογγίτη, Μπάμπη Κούτσικο, πέθανε ξαφνικά.

Μάλιστα, η ομάδα με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αφήνει αιχμές στην ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι θα βγει σύντομα Δελτίο Τύπου στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος που πήραν από τη ζωή τους τον τετράποδο ντεντέκτιβ.

Πρόκειται για τον σκύλο ράτσας Belgian Malinois (4 ετών) ο οποίος συμμετείχε σε έρευνες για τα Τέμπη, στο Κουλούρι όπου η ομάδα έψαχνε ίχνη για τα οστά των νεκρών. Ο τετράποδος ήρωας είχε συμμετάσχει και σε έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου που βρέθηκε νεκρός όπως και για τον Μπάμπη Κούτσικο.

Βρέθηκε δηλητηριασμένος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Echo βρέθηκε δηλητηριασμένος μέσα σε χώρο του εκπαιδευτηρίου, με κύκλους της ομάδας να κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια.

«Καλό ταξίδι παιδί μας θαρραλέο»

«Καλό ταξίδι παιδί μας!!! Καλό ταξίδι αγόρι μας γλυκό, θαρραλέο, πολεμιστή και γεμάτο αγάπη!!! Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!! Καλό παράδεισο ψυχή μας!» αναφέρει η συγκλονιστική ανάρτηση.

