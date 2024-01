Σκωτία: Καταστροφικό πέρασμα γυναίκας με 14 κουτάβια και σκύλο από ενοικιαζόμενο στο Airbnb

“Είναι απλά σοκαριστικό. Εδώ είναι τα Χάιλαντς. Είναι ήσυχο μέρος», δήλωσε στο BBC η 55χρονη Σκωτσέζα Tracey Parsons, που επί χρόνια μισθώνει το εξοχικό της σπίτι στην πλατφόρμα Airbnb και πρώτη φορά το μετάνιωσε. Γυναίκα νοίκιασε το σπίτι για 10 ημέρες και την τέταρτη ημέρα ανακαλύφθηκαν, λόγω κινητοποίησης των γειτόνων, 14 κουτάβια και ένας σκύλος ενώ το ακίνητο «ήταν καλυμμένο με περιττώματα σκύλων και σκουπίδια».

An Airbnb owner disgusted after puppy breeders take over holiday home.

Tracey Parsons returned to her Inverness holiday let to find it full of ’emaciated’ pups and covered in dog faeces and urine.https://t.co/GMZLkdWBSV

