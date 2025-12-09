«Σκοπευτής» Αιτωλοακαρνανίας: Δυο μετάλλια έφερε ο Καρακίτσος στο Αγρίνιο από τα Ιωάννινα

Μία ακόμη σημαντική επιτυχία κατέγραψε ο Σκοπευτικός Όμιλος Αιτωλοακαρνανίας «Σκοπευτής», καθώς ο Ευάγγελος Καρακίτσος επέστρεψε με δύο μετάλλια στο Αγρίνιο από τον διασυλλογικό αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας στα Ιωάννινα.

Η ανακοίνωση:

Δυο μετάλλια έφερε ο Καρακίτσος στο Αγρίνιο από τον τελευταίο διασυλλογικό αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας, στο αγώνισμα τυφεκίου 300 μέτρων ,που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα χτες Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στο σκοπευτήριο Περάματος από τον διοργανωτή σύλλογο Budo Ιωαννίνων. Πολλές οι συμμετοχές και στα δύο αγωνίσματα,της διόπτρας και των ανοιχτών σκοπευτικών. Για άλλη μια φορά ο αθλητής μας Καρακίτσος Ευάγγελος ανέβηκε στο βάθρο των νικητών, αυτή τη φορά με δύο μετάλλια, τρίτος στον συγκεκριμένο αγώνα με το χάλκινο μετάλλιο και τρίτος στην γενική κατάταξη του κυπέλλου και βραβεύτηκε με το χάλκινο μετάλλιο.

Μια μεγάλη επιτυχία για τον σκοπευτικό όμιλο Αιτωλοακαρνανίας Σκοπευτή, τον Σύλλογο μας, συνεχίζοντας το σερί από τους προηγούμενους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, την Θεσσαλονίκη και την Τρίπολη.

Επίσης και ο μικρός αθλητής μας Μανώλης Λαμπράκης βραβεύτηκε ξεχωριστά σαν ο μοναδικός “Junior” της κατηγορίας του, πετυχαίνοντας μάλιστα και καλή βαθμολογία, παρέα με τον πατέρα του Πολύβιο,του συλλόγου Budo, που πήρε την πρώτη θέση στις διόπτρες. Ευχόμαστε στους αθλητές μας πάντα επιτυχίες και να συνεχίζουν με πείσμα και μέθοδο τους αγώνες τους.

