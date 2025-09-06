Σκοπευτικός Όμιλος Αιτωλοακαρνανίας: Τρία μετάλλια σε αγώνες τυφεκίου στα Ιωάννινα

Με τρία μετάλλια επέστρεψε ο Σκοπευτικός Όμιλος Αιτωλοακαρνανίας, από τα Ιωάννινα, σε αγώνες τυφεκίου 200 μέτρων, που πραγματοποιήθηκαν, την Κυριακή 31 Αυγούστου, στο σκοπευτήριο Περάματος Ιωαννίνων.

Οι συμμετοχές των αθλητών ήταν πολλές, απο διάφορες πόλεις και οι συμμετέχοντες αθλητές μας, του σκοπευτικού ομίλου Αιτωλοακαρνανίας Σκοπευτής ήταν 6. Τελικά μετά το πέρας του αγώνα και των απαιτητικών βολών στα 200 μέτρα,οι αθλητές μας με τον Μέμμο Γεράσιμο να κατακτά την δεύτερη θέση στην κατηγορία κλειστών σκοπευτικών (διόπτρα) και οι Καρακίτσος Ευάγγελος και Λαμπρακόπουλος Παναγιώτης το ασημένιο και τον χρυσό αντίστοιχα, στην κατηγορία ανοιχτών σκοπευτικών. Συγχαίρουμε τους αθλητές μας και τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.