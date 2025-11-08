Σκληρή γλώσσα από τον Παναγιώτη Καψάλη για τους πλημμυρισμένους δρόμους στο Αγρίνιο

Ο Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Αγρινίου Παναγιώτης Καψάλης, που είναι εκλεγμένος με την παράταξη του Κώστα Πιστιόλα “Αγρίνιο Πάμε Ψηλά”, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τους πλημμυρισμένους δρόμους στο Αγρίνιο, θέτοντας το ερώτημα τι είναι όταν στα ίδια σημεία επαναλαμβάνονται τα ίδια προβλήματα μετά από τα ίδια καιρικά φαινόμενα;

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Καψάλη:

Όταν στα ίδια σημεία επαναλαμβάνονται τα ίδια προβλήματα μετά από τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Τι είναι; Αδιαφορία και ανικανότητα.

Οταν έρχονται κονδύλια για αντιμετώπιση αυτών των έκτακτων καταστάσεων αλλά η κατανομή των χρημάτων γίνεται όπου «χρειαστεί» μεταξύ γνωστών και φίλων, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο: θα συνεχίσουμε να ζούμε τα ίδια και να περιμένουμε ακόμη χειρότερα.

Υ.Γ. 1: Τα χρήματα που έρχονται για πολιτική προστασία είναι περισσότερα από παλιά.