Σκλήκας: Μία μέρα πριν παραιτηθεί, ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές στα ΕΛΤΑ

Ασφάλεια ύψους 461.000 ευρώ έκανε ο πρώην CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, λίγο πριν απομακρυνθεί από την εταιρεία, για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκάλεσαν τα στελέχη της διοίκησης.

Όπως αποκάλυψε το OPEN και ο δημοσιογράφος Αργύρης Ντινόπουλος, η απόφαση για το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο λήφθηκε στις 3 Νοεμβρίου, το βράδυ δηλαδή όπου γινόταν η άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, με τους βουλευτές και με την παρουσία του αρμόδιου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, και είχε αρχίζει να συζητείται το ενδεχόμενο της παραίτησής του.

Πρόκειται για ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης ομίλου ΕΛΤΑ για τη χρονική περίοδο από 26/09/2025 και ώρα 00:00 έως 25/09/2026 και ώρα 23:59. Δηλαδή καλύπτει τις τελευταίες 40 κρίσιμες μέρες του Γρηγόρη Σκλήκα στη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

«Ασφαλίζεται τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι γενικοί διευθυντές, γύρω στα 15 άτομα, για ευθύνη στελεχών διοίκησης ομίλου. Σε περίπτωση που φανεί ότι ζημίωσαν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία θα τους καλύψει» είπε ο Αργύρης Ντινόπουλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Δείτε το έγγραφο που δημοσιοποίησε το OPEN

Πηγή: protothema.gr