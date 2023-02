To σκίτσο του Χρ. Παπανίκου για τον Άλκη Καμπανό, για την επέτειο της δολοφονίας του

Έναν χρόνο ακριβώς μετά το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Άλκη και π Χρήστος Παπανίκος συγκινεί με το σκίτσο που δημιούργησε για να τιμήσει τη μνήμη του

Ο κ. Χρήστος Παπανίκος, δημιουργός του πανό του Παναιτωλικού με τον Τίτορμο να κρατάει στην αγκαλιά του τον Άλκη, μας κάνει την τιμή και επιστρέφει με αυτή τη νέα συγκλονιστική δημιουργία του.

Δεν υπάρχουν περισσότερα λόγια για αναλύσεις…

Νιώστε τα συναισθήματα σας, μοιραστείτε τα με τους κοντινούς σας ανθρώπους και κάντε μια ευχή για τους γονείς του Άλκη να συνεχίσουν να είναι δυνατοί στη μάχη για δικαιοσύνη και μια προσευχή για τον Άλκη, που συνεχίζει να είναι μαζί μας, καθώς γίνεται Σύμβολο Αλλαγής…

Άλκη Ζωντανός για Πάντα Αρειανός.

Απότη σελίδα στο facebook Εις το Όνομα του Άλκη – In The Name Of Alkis

