Σκηνές χάους στο Κρανίδι κατά την διανομή προϊόντων στους μετανάστες σε καραντίνα (VIDEO)

Τον γύρο του κόσμου κάνουν εικόνες από το Κρανίδι όπου ομάδες αρωγής του IOM δεν κατάφεραν να μοιράσουν με τάξη τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες που είναι σε καραντίνα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες όρμησαν στην κυριολεξία πάνω στα προϊόντα με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που είχαν επιφορτιστεί με το μοίρασμα να αποχωρήσουν αφού η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Δείτε το βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV

