Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της

Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην πολιτεύτριας της Ν.Δ Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της που εμπλέκονται στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πόσο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (11 ακίνητα, Φεράρι, Πόρσε και άλλα 30 αυτοκίνητα).

Η απόφαση δέσμευσης έγινε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Ήδη το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Με βάση τα ευρήματα, οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 μέχρι και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ φέρεται ότι δεν διατέθηκε για το σκοπό που εισπράχθηκε.

Για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει, όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλέον η δέσμευση αφορά και 11 ακίνητα,αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Τέλος έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν και τα υπόλοιπα χρήματα, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Πηγή: cnn.gr